logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública

El programa Ecopatrulla recibe reportes ciudadanos que permiten identificar responsables

Por El Universal

Agosto 17, 2026 12:34 p.m.
A
Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha aplicado cerca de 200 infracciones en lo que va del año por casos relacionados con la mala disposición de residuos en la vía pública, así lo informó su titular Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario explicó que gran parte de los reportes llegan a través de la Ecopatrulla, un programa que opera mediante denuncias ciudadanas enviadas por WhatsApp. Gracias a fotografías, videos y testimonios de vecinos, el personal municipal ha logrado identificar a personas y establecimientos responsables de dejar residuos en lugares no autorizados, lo que ha permitido iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones cuando corresponde.

      Detalló que las acciones no se limitan a las multas económicas, ya que en algunos casos también se emiten citatorios o se firman cartas compromiso con ciudadanos que reconocen la falta y se comprometen a no reincidir. Indicó que actualmente existen alrededor de 20 expedientes recientes derivados de reportes atendidos mediante este esquema de vigilancia y seguimiento vecinal.

      Las zonas donde se concentra la mayor cantidad de intervenciones son el Centro Histórico, la avenida Himno Nacional y algunos sectores del norte de la ciudad. En el caso del primer cuadro, señaló que cualquier acumulación de basura resulta particularmente visible debido a las condiciones de limpieza que habitualmente presenta la zona, por lo que los reportes suelen atenderse con rapidez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Denuncian a vecino de Soledad por descarga de aguas negras en vía pública

      Desvía los residuos de su domicilio hacia la calle y áreas verdes en Fraccionamiento San Andrés, señalan

      El titular de la dependencia sostuvo que el objetivo principal no es incrementar el número de sanciones, sino promover un cambio de hábitos entre la población. Afirmó que la ciudad cuenta con rutas de recolección domiciliaria y programas complementarios como descacharrización, por lo que consideró que no existen motivos para abandonar residuos en espacios públicos. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a continuar colaborando con denuncias y a respetar los horarios y días establecidos para la disposición de basura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública
      Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública

      Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública

      SLP

      El Universal

      El programa Ecopatrulla recibe reportes ciudadanos que permiten identificar responsables

      Denuncia EGC presiones contra asistentes a reunión en Rioverde
      Denuncia EGC presiones contra asistentes a reunión en Rioverde

      Denuncia EGC presiones contra asistentes a reunión en Rioverde

      SLP

      Rolando Morales

      Comerciantes y ciudadanos expresaron temor a sanciones administrativas por acudir a reunirse con él

      Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta
      Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta

      Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta

      SLP

      Redacción

      Interapas y PC señaló que es altamente tóxico; se pide a la población no manipularlo y reportar su ubicación

      RGC pide a Sedeco publicar contratos con firma de gestoría
      RGC pide a Sedeco publicar contratos con firma de gestoría

      RGC pide a Sedeco publicar contratos con firma de gestoría

      SLP

      Rubén Pacheco

      Cuestionó la reserva de información sobre los documentos