Aplican cerca de 200 infracciones por residuos en vía pública

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La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha aplicado cerca de 200 infracciones en lo que va del año por casos relacionados con la mala disposición de residuos en la vía pública, así lo informó su titular Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que gran parte de los reportes llegan a través de la Ecopatrulla, un programa que opera mediante denuncias ciudadanas enviadas por WhatsApp. Gracias a fotografías, videos y testimonios de vecinos, el personal municipal ha logrado identificar a personas y establecimientos responsables de dejar residuos en lugares no autorizados, lo que ha permitido iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones cuando corresponde.

Detalló que las acciones no se limitan a las multas económicas, ya que en algunos casos también se emiten citatorios o se firman cartas compromiso con ciudadanos que reconocen la falta y se comprometen a no reincidir. Indicó que actualmente existen alrededor de 20 expedientes recientes derivados de reportes atendidos mediante este esquema de vigilancia y seguimiento vecinal.

Las zonas donde se concentra la mayor cantidad de intervenciones son el Centro Histórico, la avenida Himno Nacional y algunos sectores del norte de la ciudad. En el caso del primer cuadro, señaló que cualquier acumulación de basura resulta particularmente visible debido a las condiciones de limpieza que habitualmente presenta la zona, por lo que los reportes suelen atenderse con rapidez.

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El titular de la dependencia sostuvo que el objetivo principal no es incrementar el número de sanciones, sino promover un cambio de hábitos entre la población. Afirmó que la ciudad cuenta con rutas de recolección domiciliaria y programas complementarios como descacharrización, por lo que consideró que no existen motivos para abandonar residuos en espacios públicos. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a continuar colaborando con denuncias y a respetar los horarios y días establecidos para la disposición de basura.