Denuncia EGC presiones contra asistentes a reunión en Rioverde

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que durante su visita del fin de semana a Rioverde recibió diversos testimonios de personas que, tras acudir a reuniones con él, fueron objeto de llamados de atención e incluso advertencias relacionadas con su participación en esos encuentros.

El edil afirmó que la situación le fue reportada por ciudadanos y comerciantes de la zona media del estado.

Galindo señaló que las reuniones realizadas en Rioverde reunieron a cientos de personas y que, desde su perspectiva, tuvieron un carácter de diálogo más que político. Sin embargo, dijo que después de los encuentros comenzaron a llegarle mensajes de asistentes que le informaron haber sido reprendidos por haber acudido a las reuniones. "Ya me regañaron porque fui a tu reunión", relató que le comentaron algunos de los participantes.

De acuerdo con el alcalde capitalino, algunos comerciantes también le compartieron inquietudes sobre presuntas presiones para evitar su asistencia. Según lo expresado por los asistentes, existía el temor de que la participación en actividades políticas pudiera derivar en clausuras de negocios o algún tipo de sanción administrativa, situación que, aseguró, fue mencionada de manera reiterada durante su estancia en el municipio.

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El edil sostuvo que el ambiente observado en Rioverde fue distinto al que ha encontrado en otros municipios que recientemente ha visitado. Incluso señaló que varias personas le solicitaron no tomarse fotografías ni aparecer en videos durante las reuniones, argumentando que preferían evitar cualquier exposición pública. Galindo afirmó que ya había escuchado comentarios similares en Xilitla, aunque consideró que en Rioverde la situación se manifestó de manera más evidente.

Aunque los asistentes no señalaron directamente a quién atribuían las presuntas advertencias, Galindo dijo que, por la naturaleza de las quejas relacionadas con clausuras o sanciones, infiere que podrían provenir de autoridades municipales. No obstante, reconoció que ninguna persona le hizo una acusación directa o identificó responsables concretos.

Pese a ello, el alcalde aseguró que muchas personas decidieron acudir a los encuentros a pesar de las advertencias que, según le comentaron, habían recibido.

Afirmó que percibe una competencia política que en algunos casos estaría recurriendo al uso de la autoridad para desalentar la participación ciudadana. Incluso aprovechó para hacer un llamado al alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, a mantener una relación institucional abierta, al considerar que los gobiernos municipales deben garantizar la libertad de participación política de la población.