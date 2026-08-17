Lincoln dejará de importar vehículos chinos a EU

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Ford anunció que a partir de 2030 incrementará la producción de vehículos Lincoln en Estados Unidos y eliminará progresivamente las importaciones desde China destinadas a ese mercado.

La compañía no informó qué modelo será producido en territorio estadounidense ni la planta que se encargará de su fabricación, pero aseguró que la expansión generará "miles" de empleos directos e indirectos.

Actualmente, Lincoln fabrica el Navigator en Louisville y el Aviator en Chicago. Ambos modelos también son exportados a Canadá, México y Oriente Medio.

El Nautilus es el único vehículo de la marca fabricado en China para su comercialización en Estados Unidos. Su producción fue trasladada en 2024 desde Canadá a una empresa conjunta de Ford con Changan Automobile Group.

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"Lincoln es una marca estadounidense por excelencia y Ford es el fabricante de automóviles de Estados Unidos", señaló Jim Farley, presidente y director ejecutivo de la compañía.

La decisión ocurre en medio de mayores restricciones estadounidenses a los vehículos, componentes y tecnología procedentes de China. General Motors también anunció que trasladará a Misuri, desde 2028, la producción del Buick Envision, actualmente fabricado en el país asiático.

Ventas de Lincoln mantienen tendencia a la baja

El anuncio se produce en un momento de debilidad comercial para Lincoln. Entre enero y julio, la marca vendió 55 mil 99 vehículos en Estados Unidos, una disminución de 12.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

En julio, la caída se profundizó hasta 35.9 por ciento, con 5 mil 100 unidades comercializadas.

Las ventas del Nautilus retrocedieron 5.7 por ciento, mientras que el Corsair cayó 46.2 por ciento y el Navigator disminuyó 8.1 por ciento. El Aviator fue el único modelo con crecimiento, al registrar un aumento de 10.1 por ciento.

En el mismo periodo, las ventas totales de Ford bajaron 9.7 por ciento, hasta 1.17 millones de unidades.

Pese a esos resultados, la automotriz mejoró sus previsiones para 2026 después de reportar ingresos por 48 mil 300 millones de dólares durante el segundo trimestre, aunque registró una pérdida neta de mil 300 millones de dólares por cargos relacionados con la reorganización de sus inversiones en baterías y vehículos eléctricos.