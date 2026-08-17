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Ferrari eléctrico alcanza cifra récord de 40 mdd

El primer chasis de producción del Luce fue vendido en una subasta benéfica realizada en California

Por EFE

Agosto 17, 2026 12:34 p.m.
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El Luce estableció un nuevo récord.

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      Una versión exclusiva del Luce, el primer automóvil totalmente eléctrico de Ferrari, fue subastada por 40 millones de dólares, la cifra más alta pagada hasta ahora por un vehículo nuevo en una puja.

      El automóvil, denominado "Chassis 0" por tratarse del primer chasis de producción del programa Luce, fue vendido por RM Sotheby´s durante la Monterey Car Week, en California.

      El precio superó ampliamente la estimación previa de 1.1 millones de dólares y equivale a más de 62 veces el costo de la versión de producción, fijado en 550 mil euros, alrededor de 640 mil dólares.

      Los recursos obtenidos serán destinados a la Ferrari Foundation para financiar iniciativas educativas.

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      Un modelo personalizado

      El ejemplar fue intervenido mediante el programa Tailor Made de Ferrari y cuenta con una pintura perlada semimate que genera reflejos verdes y violetas, dependiendo de la incidencia de la luz.

      El interior fue elaborado con cuero metálico Le Mans en color perla. La identidad del comprador no fue revelada.

      El vehículo regresará a la fábrica de Ferrari en Maranello, Italia, y su entrega está prevista para el primer trimestre de 2027. Las primeras unidades convencionales del Luce llegarán a sus propietarios a finales de este año.

      La venta ocurrió tres meses después de la presentación del automóvil, cuyo diseño recibió críticas de algunos seguidores de la marca. Al día siguiente de su debut, las acciones de Ferrari registraron una caída superior al 8 por ciento en Milán.

      Supera récord del Daytona SP3

      El récord anterior para un automóvil nuevo vendido en subasta también pertenecía a Ferrari. En agosto de 2025, una versión exclusiva del Daytona SP3 Tailor Made alcanzó los 26 millones de dólares en Monterey.

      Aunque el Luce estableció una nueva marca entre los vehículos nuevos, el récord absoluto continúa en manos de un Mercedes-Benz 300 SLR "Uhlenhaut Coupé" de 1955, vendido en 2022 por 135 millones de euros.

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