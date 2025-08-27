Inicia arreglo de fuga en el Jardín de San Francisco

Este martes comenzó la excavación para encontrar la red de drenaje colapsada en la zona del Callejón de San Francisco. Luego de sondear el drenaje, los constructores encontraron el trazo y ya iniciaron la perforación del concreto para cavar la zanja.

Ayer por la tarde, los trabajadores desconocían exactamente qué trazo llevaba la red de drenaje, y sondeaban parte por parte, con el fin de planear la perforación que desarrollarían con la ayuda de maquinaria pesada.

Mientras tanto, algunos trabajadores de los restaurantes del callejón de Universidad sacaban agua residual con escobas, para depositarla en pozos de visita, de la misma forma en que lo hacen todos los días.

Los constructores colocaron una malla de protección para evitar la circulación de personas o animales, en un tramo ubicado entre la fuente del Jardín Guerrero y los muros exteriores tanto de la Secretaría de Cultura como del templo de San Francisco.

Las redes de drenaje de ésta y las calles de los alrededores, fueron construidas durante el gobierno de Antonio Rocha Cordero, con las medidas de repavimentación y peatonalización, y según los propios responsables de la intervención, se necesita la extracción completa.