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Inicia cosecha de la flor de cempasúchil

Por Flor Martínez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Inicia cosecha de la flor de cempasúchil
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      Al inicio de esta semana, productores de flor de cempasúchil en Soledad de Graciano Sánchez, comenzaron el corte de las primeras flores, cuyos principales compradores son dependencias gubernamentales de San Luis Potosí y Soledad, así como empresas que las utilizan para decorar altares monumentales por las festividades de Día de Muertos.

      Los productores señalaron que desde principios de octubre han recibido solicitudes de personal de los ayuntamientos, del Gobierno del Estado y de empresas particulares para apartar surcos completos de flores, debido a que la elaboración de altares requiere grandes cantidades de cempasúchil natural.

      Explicaron que, desde hace varios años, con la realización de las celebraciones de Xantolo en San Luis Potosí y Soledad, han aumentado los pedidos de esta flor, principalmente para la elaboración de arcos monumentales y otros adornos tradicionales.

      En cuanto a los precios, indicaron que los surcos se venden entre 500 y mil 500 pesos, dependiendo de la cantidad de flores y la extensión solicitada por cada comprador.

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      La comercialización continuará durante los próximos días. Para este fin de semana, los productores esperan la llegada de comerciantes procedentes de otros municipios e incluso de estados vecinos, quienes compran flores por camionetas para revenderlas en florerías y panteones de sus lugares de origen.

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