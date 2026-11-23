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Este domingo comenzó de manera formal el año del centenario de los 39 mártires de la Guerra Cristera, sacrificados por el gobierno de la época por su defensa de la libertad de culto.

La conmemoración que busca también el ejercicio de la libertad religiosa y la paz nacional frente a la violencia y los desafíos del país, la del año jubilar que comenzó este domingo en la Catedral de San Luis Potosí, se desarrollará en diferentes parroquias de la capital de potosina.

En 1926, sacerdotes católicos cerraron templos por todo el país y se vieron obligados a celebrar misas fuera de los espacios públicos. Los primeros 23 mártires fueron canonizados el 21 de mayo del año 2000 en Roma por el Papa Juan Pablo II, en tanto que el Papa Francisco celebró la canonización de San José Sánchez del Río, un jovencito de 14 años que se negó a dejar de creer y fue asesinado por las fuerzas del gobierno. El adolescente era originario de Sahuayo, Michoacán.

Los primeros sacerdotes canonizados son San Cristóbal Magallanes Jara, San Román Adame Rosales, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Julio Álvarez Mendoza, San Luis Batiz Sainz, San Agustín Caloca Cortés, San Mateo Correa Magallanes, San Atilano Cruz Alvarado, San Miguel de la Mora de la Mora, San Pedro Esqueda Ramírez, San Margarito Flores García, San David Galván Bermúdez, San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, San Jesús Méndez Montoya, San Justino Orona Madrigal, San Sabás Reyes Salazar, San José María Robles Hurtado, San Toribio Romo González, San Jenaro Sánchez Delgadillo, San Tranquilino Ubiarco Robles y San David Uribe Velasco.

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Para iniciar el año jubilar, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe emitió un comunicado que da cuenta de los detalles de la conmemoración.

El año jubilar inició este domingo y concluye el 21 de noviembre de 2027.