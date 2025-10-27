Inicia la fiesta de Xantolo en Villa de Pozos

Día con día, el ambiente para las festividades mortuorias del 1 y 2 de noviembre se va “calentando” en Villa de Pozos. El sábado pasado, con la presentación del espectáculo “El Xantolo se Vive en tu Ciudad” y ahora con las convocatorias a participar en los concurso de altares y disfraces propios de la temporada.

La comparsa “Los Vaqueros del Hulero”, del municipio de Tampacán, fue la encargada de iniciar el Festival de Día de Muertos Villa de Pozos 2025. En el evento se realizó un ritual de apertura simbólica del portal entre los vivos y sus ancestros, ritual que forma parte de las tradiciones más profundas de la Cultura Huasteca.

Como parte del arranque del Festival, también se inauguró el Altar de Muertos ubicado afuera de la Presidencia Municipal, elaborado con todos sus elementos: Flores de cempasúchil; veladoras; fotografías; papel picado; calaveras y ofrendas dedicadas a las almas que regresan a visitar a sus seres queridos.

Como parte del Festival de Día de Muertos, se realizará el concurso de altares y disfraces “Camino al Mictlán” que tendrá locaciones en Villas del Sol el 29 de octubre a las 6:00 de la tarde; en la Unidad Deportiva Libertad 1 el 31 de octubre a la misma hora y en la Unidad Deportiva Prados 2 el 1 de noviembre, también a las 6:00 de la tarde.

