logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Fotogalería

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comisión para periodistas nace desde la "buena fe": JGTS

El Estado debe garantizar el respeto a la libertad de expresión, señaló

Por Rubén Pacheco

Julio 04, 2026 12:25 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Desde el Ejecutivo, habrá seguimiento en la conformación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Poder Legislativo, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Así lo dijo al ser cuestionado sobre si no habría inconvenientes entre las y los periodistas y los congresistas, derivado que dos de los diputados que le integraban -hasta ayer- tienen el antecedente de haber denunciado penal y electoralmente a comunicadores.

      Consideró que la integración de la dictaminadora se realizó de buena fe por parte del Poder Legislativo, es decir, no se creó con la intención de generar aspectos negativos en detrimento de las y los comunicadores.

      Enfatizó que el estado tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión entre las y los integrantes de los medios de información, porque sin la función de la prensa, no existirían contrapesos en las administraciones gubernamentales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Mira, hay algo que no debemos de perder de vista la autoridad siempre hace sus actos de autoridad entre ellos lo que tú mencionas la decisión de conformar este cuerpo colegiado para atender a los periodistas desde un principio de buena fe", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

      Solicitó a la Jucopo que su lugar sea ocupado por un diputado o diputada de otra corriente política

      Mientras que el diputado verde Héctor Serrano Cortés denunció por la vía penal recientemente a Juan Pablo Moreno de La Noticia, la legisladora tricolor Ma. Sara Rocha Medina demandó el año pasado por violencia política en razón de género a Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso.

      Derivado de inconformidades del gremio periodístico, este viernes por la tarde Serrano Cortés renunció a seguir en la Comisión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac
      Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

      Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

      SLP

      Samuel Moreno

      Las empresas en San Luis Potosí enfocan su formación en especialización técnica y desarrollo institucional.

      Comisión para periodistas nace desde la buena fe: JGTS
      Comisión para periodistas nace desde la buena fe: JGTS

      Comisión para periodistas nace desde la "buena fe": JGTS

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Estado debe garantizar el respeto a la libertad de expresión, señaló

      Alistan operativo especial en la glorieta Bocanegra
      Alistan operativo especial en la glorieta Bocanegra

      Alistan operativo especial en la glorieta Bocanegra

      SLP

      Rolando Morales

      Centro de mando y ambulancia estarán activos para atención y seguridad, ante posibles festejos

      IA, principal desafío para el próximo proceso electoral: Ceepac
      IA, principal desafío para el próximo proceso electoral: Ceepac

      IA, principal desafío para el próximo proceso electoral: Ceepac

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Trabaja en herramientas para investigar y sancionar agresiones digitales