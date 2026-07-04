Comisión para periodistas nace desde la "buena fe": JGTS

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Desde el Ejecutivo, habrá seguimiento en la conformación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Poder Legislativo, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Así lo dijo al ser cuestionado sobre si no habría inconvenientes entre las y los periodistas y los congresistas, derivado que dos de los diputados que le integraban -hasta ayer- tienen el antecedente de haber denunciado penal y electoralmente a comunicadores.

Consideró que la integración de la dictaminadora se realizó de buena fe por parte del Poder Legislativo, es decir, no se creó con la intención de generar aspectos negativos en detrimento de las y los comunicadores.

Enfatizó que el estado tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión entre las y los integrantes de los medios de información, porque sin la función de la prensa, no existirían contrapesos en las administraciones gubernamentales.

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"Mira, hay algo que no debemos de perder de vista la autoridad siempre hace sus actos de autoridad entre ellos lo que tú mencionas la decisión de conformar este cuerpo colegiado para atender a los periodistas desde un principio de buena fe", concluyó.

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Mientras que el diputado verde Héctor Serrano Cortés denunció por la vía penal recientemente a Juan Pablo Moreno de La Noticia, la legisladora tricolor Ma. Sara Rocha Medina demandó el año pasado por violencia política en razón de género a Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso.

Derivado de inconformidades del gremio periodístico, este viernes por la tarde Serrano Cortés renunció a seguir en la Comisión.