Inseguridad carretera impulsa la carestía

La actividad delictiva en las carreteras del país y del estado han tenido serios impactos en el transporte de mercancías, que a su vez ha sido un factor para el incremento de precios de diversos productos, advirtió el consultor en seguridad Francisco Javier Salazar Soni.

Impacto en el transporte y seguridad vial

En entrevista el también exfuncionario señaló que entre esos impactos, las empresas de autotransporte siguen enfrentando robos en autopistas, se han visto obligadas a modificar algunas rutas y horarios, y sufren escasez de conductores por temor a ser asaltados.

Control criminal y costos adicionales

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Indicó que en algunos tramos en específico, hay áreas controladas por los grupos criminales que cobran cuotas por volumen de carga transportado en determinadas zonas.

A los problemas generados por la delincuencia, la industria también afecta situaciones como el alza en las casetas de cobro en autopistas, la incertidumbre generada por el conflicto armado que se registra en el Golfo Pérsico y el alto costo de los combustibles.

Añadió que "la problemática del transporte de carga impactará de manera directa en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en puntos como el tránsito seguro".

Eso se refleja en los casos en los que la detención de "objetivos prioritarios" generan bloqueos de carreteras, vandalismo y quema de camiones, lo que mantiene la duda del gobierno y el empresariado estadounidense, sobre el futuro del autotransporte en México.

Precisó que a diferencia de Estados Unidos, que mueve la mayor parte de sus hortalizas y de sus productos terminados a través de ferrocarril, aquí todavía hay una muy alta dependencia del autotransporte de carga por carretera, lo que hace vulnerable a la industria a la actividad de la delincuencia organizada e, indirectamente, a un escenario de alzas frecuentes.