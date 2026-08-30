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Dice García Valdés, que la inseguridad no afecta la inversión

La dependencia asegura que los proyectos empresariales mantienen su interés en la entidad.

Por Samuel Moreno

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Dice García Valdés, que la inseguridad no afecta la inversión
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      Los hechos delictivos registrados en Villa de Reyes y otros puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, no han generado hasta el momento, un impacto negativo en el interés de empresas que analizan instalarse en la entidad, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdés.

      El funcionario reconoció que eventualmente se presentan hechos de inseguridad, pero sostuvo que la percepción general sobre el estado continúa siendo favorable para la inversión. Señaló que, incluso, mediciones dadas a conocer por la presidenta de México ubican a San Luis Potosí entre las entidades con menor percepción de inseguridad.

      García Valdés indicó que las empresas que realizan recorridos de scouting para evaluar posibles inversiones toman en cuenta diversos factores, entre ellos la paz laboral, estabilidad social, calidad de vida y condiciones de seguridad de los municipios que visitan. Hasta ahora, dijo, ninguno de los incidentes recientes ha modificado de manera negativa el ánimo de los inversionistas.

      Agregó que otro de los factores que mantiene atractivo a San Luis Potosí es su ubicación geográfica, al contar con infraestructura carretera, ferroviaria y aérea que facilita la conexión con otros puntos del país y con mercados internacionales. Esta condición, afirmó, permite que la entidad conserve una posición estratégica para la llegada de nuevas empresas.

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      "Ante estos eventuales sucesos, la verdad es que no hemos percibido nosotros, en la Secretaría, que hay una percepción negativa", afirmó el titular de Sedeco, quien insistió en que, pese a los hechos delictivos que se han presentado, no se ha detectado hasta ahora una afectación en los proyectos de inversión que buscan establecerse en San Luis Potosí.

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