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Insiste alcalde EGC en coalición rumbo al 2027

Por Rolando Morales

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Insiste alcalde EGC en coalición rumbo al 2027
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reiteró que de cara al proceso electoral de 2027 la mejor ruta para la oposición es construir una coalición, postura que contrasta con lo expresado por el diputado local Rubén Guajardo Barrera, quien ha sostenido que el PAN debe competir sin alianzas, posición a la que también se ha sumado Movimiento Ciudadano.

      Cuestionado sobre las diferencias de opinión entre los distintos actores políticos, Galindo restó importancia a los desacuerdos y afirmó que forman parte de la dinámica política. 

      Señaló que es positivo que existan distintos puntos de vista y consideró que todavía es prematuro fijar posturas definitivas sobre la conformación de alianzas o coaliciones para la elección de 2027.

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