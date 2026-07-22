logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno

Pese a que hay más aspirantes a la alcaldía, el partido sólo ha presentado a cuatro perfiles

Por Ana Paula Vázquez

Julio 22, 2026 02:11 p.m.
A
Rubén Guajardo Barrera / Foto: Pulso

Rubén Guajardo Barrera / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron que exista un trato preferencial en el proceso interno para definir su candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí, luego de que cuatro aspirantes registrados quedaran fuera de la rueda de prensa donde fueron presentados otros perfiles.

      El diputado local Rubén Guajardo Barrera sostuvo que cualquier acusación sobre un presunto "piso disparejo" debe acreditarse mediante los procedimientos electorales correspondientes.

      En el mismo sentido, el diputado federal David Azuara Zúñiga descartó solicitar licencia a su cargo. Insistió que la convocatoria no lo exige y aseguró que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que respaldan que los funcionarios puedan participar sin separarse de sus funciones.

      Sobre la presentación de aspirantes, Guajardo Barrera explicó que el registro continúa abierto y que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN será el responsable de validar quiénes avanzarán a la siguiente etapa. Precisó que los participantes deberán reunir al menos una firma en cada uno de los 367 seccionales y alcanzar un mínimo de 10 por ciento de nivel de conocimiento en una encuesta para acceder a los foros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la conferencia fueron presentados la senadora Verónica Rodríguez Hernández, los legisladores Rubén Guajardo Barrera, David Azuara Zúñiga y Marcelo de los Santos Anaya, como ciudadano.

      Sin embargo, también se registraron previamente Elodia Gutiérrez Estrada; Ángeles Rodríguez Aguirre, secretaria del Ayuntamiento de la capital; María Eugenia Castro Anguiano, regidora reelecta; y Edgardo Jasso Puente, regidor reelecto, quienes no participaron en el evento.

      LEA TAMBIÉN

      ¿Quiénes son los cuatro que van por la capital con el PAN?

      Una senadora, dos diputados y un empresario buscan encabezar al PAN en la capital rumbo a 2027

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno
      Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno

      Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Pese a que hay más aspirantes a la alcaldía, el partido sólo ha presentado a cuatro perfiles

      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH
      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

      SLP

      Rolando Morales

      Las intervenciones se realizan siguiendo lineamientos para la conservación de la zona patrimonial, dijo Jesús Becerra

      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN
      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Rocha Medina informó que el partido ha resuelto laudos laborales mediante acuerdos para evitar litigios

      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027
      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027

      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027

      SLP

      Rolando Morales

      Recordó que sus campañas anteriores tuvieron buenos resultados y defiende esta fórmula