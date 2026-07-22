Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno
Pese a que hay más aspirantes a la alcaldía, el partido sólo ha presentado a cuatro perfiles
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En el Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron que exista un trato preferencial en el proceso interno para definir su candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí, luego de que cuatro aspirantes registrados quedaran fuera de la rueda de prensa donde fueron presentados otros perfiles.
El diputado local Rubén Guajardo Barrera sostuvo que cualquier acusación sobre un presunto "piso disparejo" debe acreditarse mediante los procedimientos electorales correspondientes.
En el mismo sentido, el diputado federal David Azuara Zúñiga descartó solicitar licencia a su cargo. Insistió que la convocatoria no lo exige y aseguró que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que respaldan que los funcionarios puedan participar sin separarse de sus funciones.
Sobre la presentación de aspirantes, Guajardo Barrera explicó que el registro continúa abierto y que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN será el responsable de validar quiénes avanzarán a la siguiente etapa. Precisó que los participantes deberán reunir al menos una firma en cada uno de los 367 seccionales y alcanzar un mínimo de 10 por ciento de nivel de conocimiento en una encuesta para acceder a los foros.
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En la conferencia fueron presentados la senadora Verónica Rodríguez Hernández, los legisladores Rubén Guajardo Barrera, David Azuara Zúñiga y Marcelo de los Santos Anaya, como ciudadano.
Sin embargo, también se registraron previamente Elodia Gutiérrez Estrada; Ángeles Rodríguez Aguirre, secretaria del Ayuntamiento de la capital; María Eugenia Castro Anguiano, regidora reelecta; y Edgardo Jasso Puente, regidor reelecto, quienes no participaron en el evento.
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