Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH
Las intervenciones se realizan siguiendo lineamientos para la conservación de la zona patrimonial, dijo Jesús Becerra
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El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra, informó que diariamente reciben entre dos y tres reportes relacionados con baches o afectaciones en las vialidades del primer cuadro de la ciudad, principalmente en calles con adoquín, donde las lluvias han incrementado el desgaste de la superficie.
Durante una supervisión en el cruce de Zaragoza e Iturbide, explicó que la intervención en esa zona se realizó luego de un reporte ciudadano difundido a través de redes sociales, donde se detectó la formación de un bache sobre una vialidad de cantera.
Becerra indicó que, aunque la temporada de lluvias representa un reto para la conservación de las calles, el personal atiende los reportes prácticamente al mismo ritmo en que se generan. "Todos los días estamos generando entre dos o tres reportes y los estamos atendiendo casi a la par", afirmó, al señalar que actualmente no existe un rezago en este tipo de trabajos.
Explicó que, a diferencia de otras zonas de la ciudad donde predominan superficies de asfalto, en el Centro Histórico las reparaciones requieren un procedimiento distinto debido a que las vialidades están conformadas por piezas de adoquín y cantera, las cuales deben retirarse y colocarse nuevamente respetando sus características originales.
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Además de las labores de bacheo, el funcionario informó que la Unidad de Gestión del Centro Histórico ha atendido alrededor de 250 reportes relacionados con la eliminación de pintas y arte urbano no autorizado en el primer cuadro de la ciudad. Añadió que todas las intervenciones se realizan siguiendo los lineamientos establecidos para la conservación de la zona patrimonial, con el fin de preservar la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad.
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