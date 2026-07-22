logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

Las intervenciones se realizan siguiendo lineamientos para la conservación de la zona patrimonial, dijo Jesús Becerra

Por Rolando Morales

Julio 22, 2026 02:03 p.m.
A
Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra, informó que diariamente reciben entre dos y tres reportes relacionados con baches o afectaciones en las vialidades del primer cuadro de la ciudad, principalmente en calles con adoquín, donde las lluvias han incrementado el desgaste de la superficie.

      Durante una supervisión en el cruce de Zaragoza e Iturbide, explicó que la intervención en esa zona se realizó luego de un reporte ciudadano difundido a través de redes sociales, donde se detectó la formación de un bache sobre una vialidad de cantera.

      Becerra indicó que, aunque la temporada de lluvias representa un reto para la conservación de las calles, el personal atiende los reportes prácticamente al mismo ritmo en que se generan. "Todos los días estamos generando entre dos o tres reportes y los estamos atendiendo casi a la par", afirmó, al señalar que actualmente no existe un rezago en este tipo de trabajos.

      Explicó que, a diferencia de otras zonas de la ciudad donde predominan superficies de asfalto, en el Centro Histórico las reparaciones requieren un procedimiento distinto debido a que las vialidades están conformadas por piezas de adoquín y cantera, las cuales deben retirarse y colocarse nuevamente respetando sus características originales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Descartan riesgos por fallas geológicas en centro histórico

      Las autoridades mantienen un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en las condiciones estructurales de los inmuebles.

      Además de las labores de bacheo, el funcionario informó que la Unidad de Gestión del Centro Histórico ha atendido alrededor de 250 reportes relacionados con la eliminación de pintas y arte urbano no autorizado en el primer cuadro de la ciudad. Añadió que todas las intervenciones se realizan siguiendo los lineamientos establecidos para la conservación de la zona patrimonial, con el fin de preservar la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH
      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

      Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

      SLP

      Rolando Morales

      Las intervenciones se realizan siguiendo lineamientos para la conservación de la zona patrimonial, dijo Jesús Becerra

      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN
      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

      Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Rocha Medina informó que el partido ha resuelto laudos laborales mediante acuerdos para evitar litigios

      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027
      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027

      Galindo insiste en coalición rumbo al 2027

      SLP

      Rolando Morales

      Recordó que sus campañas anteriores tuvieron buenos resultados y defiende esta fórmula

      Conagua garantiza abasto de agua potable hasta 2027
      Conagua garantiza abasto de agua potable hasta 2027

      Conagua garantiza abasto de agua potable hasta 2027

      SLP

      Rubén Pacheco

      Prevé enfrentar estiaje y sequía con reservas hasta el primer trimestre del próximo año