Instalaciones eléctricas, un riesgo de temporada

Si bien desde marzo bajaron las incidencias, terminaría muy bien el año si se mantiene el llamado de auxilio a un ritmo bajo, y para que ello ocurra, se necesita tener cuidado con el uso correcto de veladoras en los altares de muertos, con instalaciones eléctricas que prevengan riesgos en los adornos navideños, y con medidas de precaución para el uso de pirotecnia en las festividades de San Judas Tadeo y la temporada de fin de año, advirtió Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Dijo que lo que queda es exhortar a la gente que tenga mucho cuidado con el manejo de la pirotecnia, pero también con las instalaciones eléctricas, porque ambos factores ayudarían a disminuir los siniestros y también la posibilidad de pérdidas materiales.

Pidió que al elaborar los altares de muertos, la gente tenga mucho cuidado con las veladoras, que usen materiales resistentes al fuego, pero que de preferencia utilicen algún tipo de sistema de iluminación que sustituya el uso del fuego.

Explicó que también deben ser muy bien revisadas las instalaciones eléctricas y el tipo de dispositivos que los clientes compran para la instalación de coronas de adviento, que abundarán durante la temporada navideña.

