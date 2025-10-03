Demandan reparar alumbrado público

Matehuala.- Denuncian ciudadanos la oscuridad que prolifera en calles aledañas del mercado Arista, un lugar que por la noche se vuelve muy inseguro, por lo que algunos de los locales que se encuentran cerca del mercado han colocado cámaras y luces para evitar llegar a sufrir un robo.

Los locatarios han mencionado que este problema de fallas del alumbrado público ya tiene más de un año, los pasajes del Mercado Arista están a oscuras, y quien camina por este sector corre el peligro de ser víctima de los amantes de lo ajeno, además el área de las vendedoras de nopales también está a oscuras, aunque hay que destacar que la Plaza Juárez si tiene buena iluminación, pero hace falta que se rehabilite el alumbrado público de los alrededores del mercado.

Comentan los quejosos que algunos comerciantes han instalado lámparas afuera de sus locales para que haya más iluminación, una medida de autoprotección para ellos como de las personas, ya que es un área de mucho tránsito de personas por la noche, y si luce muy oscuro pueden ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

Los comerciantes esperan que autoridades reparen los daños del alumbrado público para que haya más seguridad en el Mercado Arista, pues hay comerciantes que cierran a las ocho de la noche pero ya está todo en tinieblas, además también se ayudaría a iluminar a un costado de la Catedral que es un icono de Matehuala.

