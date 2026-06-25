Inteligencia de la FGE quien aplica Ley Serrano

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Se cuenta con la tecnología adecuada para comprobar que alguien comete el delito por manipulación de imágenes o videos con inteligencia artificial (IA) – sancionada por la llamada "Ley Serrano"-, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La reforma al artículo 187 TER del Código Penal del Estado, aprobado por el Poder Legislativo en noviembre de 2025, contempla el "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social".

En entrevista, la fiscal general reconoció que la realización de peritajes para corroborar el origen de las creaciones no es un tema sencillo, sin embargo, se atiende a través del área especializada de inteligencia.

Refirió que dicho departamento de la FGE estudia diferentes aspectos al momento de la elaboración de los análisis periciales, y no solo para este tipo de conductas delictivas, sino para otras.

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"Tenemos un área especializada, y bueno, es un tema de pedir la pericial , es un tema que evidentemente analiza desde diversos aspectos por parte de inteligencia", aseveró García Cázares.

Hasta el momento, el caso iniciado bajo la "Ley Serrano", corresponde a una denuncia presentada por la senadora Ruth Miriam González Silva en contra de las creadoras de contenido Ere Aguillón y Alejandra Hermosillo.