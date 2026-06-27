Intensifican labores de bacheo en la capital

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La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí intensificó las labores del programa de bacheo emergente para atender las afectaciones que han dejado las lluvias recientes en distintas vialidades de la capital.

Entre los frentes de trabajo destaca la intervención en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, a la altura de las colonias Los Vergeles y Tercera Chica, donde cuadrillas municipales repararon daños en la carpeta asfáltica de la vialidad que conecta con el Periférico.

Otra de las vialidades atendidas es la Calzada de Guadalupe, donde se llevaron a cabo labores de reposición de piezas de adoquín que presentan desgaste por el paso del tiempo, además de trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en el tramo comprendido entre La Lonja y Bernardo Reyes, en la colonia San Juan de Guadalupe, con el propósito de corregir los desperfectos ocasionados por el uso constante y las precipitaciones.

En el barrio de Tlaxcala fue reparada una rejilla ubicada en la esquina de 20 de Noviembre y Aquiles Serdán, mientras que en el cruce de Eje Vial y Juan Álvarez se atendió un bache reportado por vecinos.

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La dependencia informó que los trabajos continuarán durante la temporada de lluvias, periodo en el que el pavimento registra mayores afectaciones por la humedad y el tránsito constante. Los reportes ciudadanos son integrados a una programación diaria que permite priorizar las zonas con mayor deterioro y ampliar la cobertura del programa de bacheo emergente en distintos sectores de la capital.