Interapas cerró 2025 con déficit

Durante 2025, el Interapas sufrió un déficit financiero de 786.6 millones de pesos debido a que la recaudación captada fue menor a la esperada, de acuerdo a documentos del organismo operador.

Interapas déficit financiero 2025

De acuerdo a la sección de información presupuestaria de la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior del organismo, éste previó ingresos por mil 911.2 millones de pesos.

Sin embargo, sólo se captaron mil 124.6 millones de pesos, es decir, 786.6 millones de pesos menos, lo que implica una disminución del 41.1 por ciento.

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Los datos anteriores coinciden con lo declarado por Jaime Núñez, director de Administración y Finanzas del organismo, durante la sesión 237 de la Junta Directiva del organismo, celebrada el 12 de enero de 2025.

Declaraciones oficiales y medidas tomadas

De acuerdo al acta de esa sesión, el funcionario presentó para su aprobación los estados financieros del cuarto trimestre del año.

Entre sus comentarios, el funcionario señaló, al referirse al comportamiento de los ingresos del Interapas durante el año pasado, dijo que "en el tema del análisis recaudado presupuestado en realidad teníamos un techo original autorizado por la Junta de Gobierno de $1,911.2 millones de pesos y el ingreso real recaudado fueron (sic) $1,124.6 millones de pesos, lo que tenemos un déficit de ingresos de alrededor de los $768 millones de pesos".

En materia de egresos, indicó que se tenía la misma cifra presupuestada originalmente, pero el año pasado, el gasto real fue de mil 537.6 millones de pesos, es decir, 373.6 millones de pesos menos, equivalente a una baja de 19.5 millones de pesos.

Sobre este tema, Jaime Núñez precisó que "aunque a simple vista se pudiera leer que hicimos un subejercicio del gasto en realidad lo que tuvimos fue un menor ingreso recaudado y por tanto se tuvieron que llevar a cabo unas acciones de contención del gasto que nos permitieran disminuir en la medida de lo posible el déficit".