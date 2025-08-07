Interapas continúa con el programa Fuga Cero

El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) reconoció que se mantienen más de 400 reportes en proceso de atención, a lo largo de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Interapas señaló que desde la implementación del programa Fuga Cero, hace tres años, se han atendido 17 mil 415 reportes atendidos, cifra que representa el 97.2 por ciento del total recibido desde el 2022.

Explicaron que desde su arranque, el 3 de agosto de 2022, Interapas ha recibido 17 mil 902 reportes ciudadanos relacionados con fugas de agua potable y aguas residuales.

Sin embargo, señalaron que hasta el momento se mantienen 487 reportes en proceso de atención debido a los tiempos operativos del programa Fuga Cero.

Los más recientes reportes de fugas de aguas negras se registraron en la colonia Laureles del Sur, en el cruce de las calles Tonantzintla y antiguo camino a Simón Díaz, en el cruce de las calles 24 y 99 del fraccionamiento Misión del Palmar y en la intersección de la avenida José de Gálvez y la Carretera a Rioverde, lo cual hasta el momento no se ha informado sobre su inmediata atención por parte del Interapas.

Asimismo, el organismo detalló en su primer informe trimestral del 2025 que tan solo se atendieron el 43.7 por ciento de las fugas reportadas, puesto que de enero a marzo del presente año se recibieron 797 reportes, de los cuales sólo fueron atendidos 348. Esto representa una disminución de 10 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año pasado en la eficiencia de atención a fugas reportadas.

De forma específica, en el periodo se han registrado 9 mil 750 reportes por fugas de agua potable, siendo solucionados 9 mil 322, así como 4 mil 184 solicitudes por desazolve en líneas sanitarias con 4 mil 175 resueltas, 2 mil 784 casos por fuga o robo de medidor y desperdicio de agua así como 204 reportes de tomas clandestinas atendidas.