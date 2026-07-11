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Interapas deja otro trabajo incompleto

En la calle Volcán de la Col. Pavón, repararon una fuga de aguas negras y no revocaron el pavimento

Por Flor Martínez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Interapas deja otro trabajo incompleto
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      Desde hace casi dos meses, vecinos de la calle Volcán, en la Unidad Habitacional Pavón, esperan que el Interapas concluya la reparación de una fuga y restaure de manera integral, el pavimento y la banqueta que fueron abiertos durante los trabajos, a la altura del número 1533.

      Alfredo Martínez, habitante del sector, explicó que inicialmente, reportaron una fuga que provocó el brote de aguas residuales y mantuvo encharcada gran parte de la vialidad durante aproximadamente un mes. Señaló que, tras recibir el reporte, personal del organismo acudió al lugar para intervenir la avería; sin embargo, aseguró que únicamente rompieron el concreto de la calle y la banqueta, sin rehabilitar posteriormente las áreas afectadas.

      El vecino agregó que, aunque la fuga aparentemente fue reparada, continúan observando filtraciones de agua en el sitio, por lo que presumen que aún existe una ruptura en alguna tubería ubicada bajo la banqueta, aunque desconocen si corresponde a la red de agua potable o al drenaje sanitario.

      Asimismo, señaló que a lo largo de esta calle son constantes los colapsos del sistema de drenaje, situación que se agrava durante la temporada de lluvias. Explicó que, tras las recientes precipitaciones, el incremento en el nivel del agua pluvial provocó que en algunos domicilios se contaminaran los aljibes con aguas residuales.

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      Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado al Interapas para que realice trabajos de desazolve en el alcantarillado y lleve a cabo la reparación integral del pavimento y la banqueta afectados, a fin de evitar mayores riesgos para quienes habitan la zona.

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