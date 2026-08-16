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Interapas desatiende fuga en las Lomas

El derrame de agua fue reportado desde el mes de julio

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Interapas desatiende fuga en las Lomas
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      Habitantes de la colonia Lomas Tercera Sección denunciaron una fuga de agua potable que permanece activa desde mediados de julio sobre la avenida Cordillera Karakorum, a la altura del número 155, sin que hasta el momento el Interapas haya realizado una reparación definitiva.

      De acuerdo con los afectados, el reporte fue presentado ante Interapas hace varias semanas; sin embargo, el escurrimiento continúa de manera constante. La fuga se extiende sobre la superficie de rodamiento y genera encharcamientos permanentes frente a viviendas de la zona.

      De acuerdo con vecinos el vital liquido desde una grieta en el pavimento y corre a lo largo de la calle, dejando amplias áreas húmedas sobre el concreto, por lo que atribuyeron la situación a un colapso en la infraestructura hidrica de la zona derivado de diversos hundimientos e irregularidades en la vialidad que se han registrado en los últimos meses. Los residentes señalaron que, pese a las constantes pérdidas de agua, no se ha observado la presencia de cuadrillas para atender el problema.

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