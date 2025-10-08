Núcleo-Danza Escénica celebra 40 aniversario

El día de hoy, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López se presentaran agrupaciones de México y Brasil. El programa contempla funciones conmemorativas y montajes que destacan la diversidad de propuestas dentro de la danza contemporánea.

A las 18:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, se presentará la compañía Núcleo-Danza Escénica, que celebra su 40 aniversario con la función Transitando en la gratitud / Suite de poesía coreográfica. Fundada en 1984 por el bailarín y coreógrafo José Antonio Torres Hernández, Premio Nacional de Danza, la agrupación ha mantenido una trayectoria constante en la promoción y creación dancística en San Luis Potosí.

Para esta presentación, Núcleo-Danza Escénica compartirá el escenario con la Compañía de Actores y Bailarines Adolpho Bloch, de Brasil, dirigida por Rosane Campello, y la Compañía Imaginarium de Xalapa, Veracruz, bajo la dirección de Dante Mancilla. El encuentro escénico entre estas compañías refuerza el carácter internacional y colaborativo del festival.

La programación continuará a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, con las piezas Enigma de Irina Marcano, Huma de Melva Olivas, y Puntos de encuentro de César Brodermann, además de la participación del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido también por Marcano.

Con estas presentaciones, el festival mantiene su papel como un espacio de intercambio artístico que impulsa la danza contemporánea a través del trabajo conjunto de creadoras y creadores nacionales e internacionales.