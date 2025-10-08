logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Sin un operativo vial, operadores de una pipa oficial estatal y un camión hidroneumático contratado por el Gobierno del Estado, iniciaron el desfogue de un drenaje de una casa particular, pero bloquearon la calle de Comonfort al tráfico, sin importarles que los vehículos se atoren. 

En plena hora pico, los operadores de la pipa contratada por el gobierno estatal, se introdujeron a una vivienda particular ubicada para sondear drenajes en la calle Ignacio Comonfort entre Reforma y Miguel de la Mora, donde en apariencia, está colapsada una salida de drenaje de la casa particular, donde realizan trabajos de intervención.

De manera simultánea, los operadores de ambos vehículos destaparon un pozo de visita, en el que no se percibe flujo anormal de agua o estancamiento. 

Automovilistas celebraron que los responsables intervengan el drenaje, pero calificaron de prepotente el hecho de que tengan que tapar la vialidad sin previo aviso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifica Municipio predios peligrosos
Identifica Municipio predios peligrosos

Identifica Municipio predios peligrosos

SLP

Rolando Morales

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red
Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

SLP

Leonel Mora

El pozo de la zona se agotó y no hay manera de reponer el suministro

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Leonel Mora

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.
Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

SLP

Martín Rodríguez