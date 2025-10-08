Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Sin un operativo vial, operadores de una pipa oficial estatal y un camión hidroneumático contratado por el Gobierno del Estado, iniciaron el desfogue de un drenaje de una casa particular, pero bloquearon la calle de Comonfort al tráfico, sin importarles que los vehículos se atoren.

En plena hora pico, los operadores de la pipa contratada por el gobierno estatal, se introdujeron a una vivienda particular ubicada para sondear drenajes en la calle Ignacio Comonfort entre Reforma y Miguel de la Mora, donde en apariencia, está colapsada una salida de drenaje de la casa particular, donde realizan trabajos de intervención.

De manera simultánea, los operadores de ambos vehículos destaparon un pozo de visita, en el que no se percibe flujo anormal de agua o estancamiento.

Automovilistas celebraron que los responsables intervengan el drenaje, pero calificaron de prepotente el hecho de que tengan que tapar la vialidad sin previo aviso.

