ÚRZULA BARBA: DIRIGIR CORINA FUE MI ACTO DE VALENTÍA

La directora Úrzula Barba Hopfner estuvo presente en la proyección de Corina dentro del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde habló sobre el proceso creativo detrás de su ópera prima y definió su creación como un acto de valentía.

La película, ambientada en el año 2000, retrata la vida de una mujer agorafóbica que se enfrenta a sus miedos y a su necesidad de reconexión con el mundo. Barba eligió situarla en esa época para mostrar una etapa previa a la digitalización, cuando el aislamiento y la comunicación eran desafíos distintos a los de hoy. Explicó en una entrevista exclusiva para Pulso Diario de San Luis que necesitaba un contexto sin redes sociales ni servicios a domicilio, donde el encierro se sintiera más real y las relaciones humanas dependieran de la cercanía física.

Durante la realización, la directora incorporó parte de su experiencia personal con la agorafobia. Recordó que una de las secuencias más difíciles de dirigir fue la conversación entre las actrices Naian Norvind y Carolina Politi, donde los personajes hablan sobre la valentía. A nivel técnico, fue un rodaje complejo; a nivel emocional, significó un reto mayor. “Cuando las cosas requieren el doble de esfuerzo, del otro lado puede estar la perla”, comentó sobre esa escena, que considera una de las más significativas de la cinta.

Barba compartió que el filme comenzó a idearse hace nueve años, pero fue durante la pandemia cuando pudo concluir el guion junto con el coguionista Samuel Sosa. El confinamiento, dijo, permitió trabajar con calma y repensar el ritmo de la historia. Esa pausa forzada ayudó a estructurar un relato que combina intimidad, ansiedad y búsqueda de

libertad.

Al hablar de su “línea amarilla”, una referencia a la propia película, la directora explicó que dirigirla la llevó a enfrentarse con su miedo al fracaso. Dijo que sintió pánico e insomnio al pensar que la película pudiera quedar olvidada, pero también temor a que tuviera éxito. “Muchas partes de ti tienen que morir para que cosas nuevas sucedan”, expresó. Frente a ese proceso, decidió reconciliarse consigo misma: “Me tuve que poner frente al espejo y hacer una declaración de amor: si esto fracasa, te prometo que te voy a seguir amando”.

Para Barba, Corina es una película sobre la vulnerabilidad y la fortaleza, pero también sobre aprender a cerrar ciclos. Considera que en toda creación existe cierta inconformidad y que parte del trabajo artístico consiste en saber cuándo terminar una obra. “Hay que transitar con la paradoja de saber terminar las cosas, pero también revisar qué pudiste haber hecho mejor”, dijo.

HOY CONTINÚA EL FESTIVAL

El festival continúa en el Centro Cultural Bicentenario este miércoles 8 de octubre con un programa que incluye la proyección del documental Tlalocan: bajo la ciudad de los dioses a las 10:00 horas, seguida de la charla “Producciones de documentales independientes” impartida por la productora Mariana Lizárraga. A las 12:00 horas, el director y guionista Carlos Cuarón ofrecerá la ponencia “La nueva ola del cine mexicano”. Por la tarde se exhibirán los cortometrajes seleccionados Deslímite territorial, Mamá, el mundo se está muriendo, Casa fantasma, Soledad Films y Mandrínola a las 16:40 horas; después se proyectarán Martillos de Alberto Aguilar y Kissmet de Salvador Castillo. La jornada cerrará a las 17:00 horas con la película ¿Recuerdas cuando estábamos enamorados?, dirigida por Noé Hernández, en el Centro Cultural Bicentenario.