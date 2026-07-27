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Derivado del enfrentamiento registrado ayer en una localidad capitalina La Pila y el deceso de Guardias civiles Estatales (GCE), Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en proceso de identificar y comprobar si los agresores habrían utilizado un coche bomba como han señalado algunas versiones extraoficiales.

En entrevista, reportó que los oficiales realizaban llevaban a cabo rondines de seguridad en la localidad, momento en que sobrevino el cruce con los criminales, sin embargo, no explicó si existieron explosiones o detonación de armas de fuego.

Complementó que la disputa tuvo una breve duración, por lo cual, otras corporaciones acudieron a brindar apoyos, cuya intervención permitió detener a un presunto criminal, quien durante la huida lanzó 'ponchallantas' contra las patrullas.

Expuso que, si bien existe fortalecimiento institucional contra el crimen organizado, cuando se registran enfrentamiento no siempre la corporación logra salir avantes como sucedió este domingo con el fallecimiento de los policías.

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?? | Policías no siempre salen avantes en enfrentamientos: SSPC

- Los deudos de las víctimas en La Pila recibirán apoyos por un millón de pesos y una casa / Más información: ??https://t.co/sDb2T8xUFN pic.twitter.com/JiWsgGcUZn — Pulso Online (@pulso_mx) July 27, 2026

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Por separado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, expresó condolencias con los deudos de las víctimas y anunció que recibirán apoyos por un millón de pesos y una casa como parte de las prestaciones en caso de muerte durante el cumplimiento del deber.