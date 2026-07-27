JAC Traveller llega con espacio para siete

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La oferta de minivanes en México sumó una nueva alternativa con la JAC Traveller, un vehículo híbrido enchufable con capacidad para siete pasajeros y un precio inferior al de sus principales competidores.

La unidad se ensambla en México y mide 5.2 metros de largo. Su distribución interior incluye dos asientos delanteros, dos plazas individuales en la segunda fila y una banca para tres pasajeros en la parte trasera.

Con los asientos abatidos, la capacidad de carga puede alcanzar los 2 mil 500 litros. La carrocería está disponible en colores blanco, plata, azul y negro, con faros LED y rines de aluminio de 18 pulgadas.

Equipamiento para viajes familiares

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Los asientos de la primera y segunda fila cuentan con ventilación y calefacción, mientras que las plazas centrales incorporan función de masaje.

El equipamiento incluye techo panorámico, espejo retrovisor electrocrómico, cámara con visión de 540 grados, portón trasero eléctrico y sistema de iluminación ambiental con 64 colores.

También dispone de siete puertos USB, una toma de corriente de 220 voltios y una pantalla de 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En materia de seguridad, la JAC Traveller incorpora seis bolsas de aire, freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y control de velocidad crucero adaptativo.

Motor híbrido y autonomía

El sistema de propulsión combina un motor turbo de gasolina de 1.5 litros, con 188 caballos de fuerza, y un motor eléctrico de 215 caballos. Utiliza una batería de 27.6 kilovatios-hora.

De acuerdo con las cifras difundidas por la marca, la miniván puede recorrer hasta 150 kilómetros en modalidad completamente eléctrica. Al combinar la batería con el tanque de gasolina de 54 litros, la autonomía total estimada alcanza los mil 150 kilómetros.

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La JAC Traveller tiene un precio de 819 mil pesos en México. Con esta cifra se posiciona por debajo de otras minivanes disponibles en el país, como la Toyota Sienna, la Honda Odyssey y la BYD M9 híbrida enchufable.