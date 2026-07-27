SAR: el sistema que resguarda tu patrimonio para el retiro

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Cuando piensas en tu jubilación, probablemente te preguntas qué es el SAR y cómo este mecanismo puede garantizar estabilidad económica en tus años de descanso. Este sistema representa la columna vertebral del ahorro previsional y determina la calidad de vida que tendrás al concluir tu etapa productiva.

Para mejorar tu planeación financiera, explora opciones de ahorro para el retiro que se adapten a tus necesidades específicas y te permitan construir un patrimonio sólido desde hoy.

Qué es el sistema de ahorro para el retiro y su origen

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es el esquema establecido en las leyes del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Este sistema, puesto en marcha en 1997, responde a los retos demográficos y económicos que enfrentaba el país, como el aumento en la esperanza de vida y la reducción en la tasa de natalidad.

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El SAR se creó en 1992, mediante la reforma a las leyes del Seguro Social y del INFONAVIT, aunque su estructura actual comenzó a operar cinco años después. En 1994 se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), cuya labor es regular el Sistema de Ahorro para el Retiro. El 1 de julio de 1997 entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social, la cual dio origen a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).

Este cambio transformó radicalmente el modelo pensionario. Antes de 1997, México operaba un sistema de pensiones de reparto o beneficio definido, mediante el cual los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Esos recursos se encontraban en una sola cuenta concentradora.

Sin embargo, este modelo se volvió insostenible debido a los cambios demográficos: la mayor esperanza de vida y la reducción en la tasa de natalidad comenzaron a ejercer presiones fiscales significativas sobre el sistema.

Cómo funciona el SAR: estructura y participantes

Se trata de un mecanismo a través del cual las personas trabajadoras en México, ya sea en el sector privado (que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS]) o público (que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]), ahorran recursos durante su vida laboral para garantizar un ingreso al llegar a su etapa de retiro. Este sistema se basa en cuentas individuales que pertenecen exclusivamente a la persona trabajadora, quien es la única dueña de los recursos acumulados en su cuenta AFORE.

El funcionamiento del sistema se sustenta en tres pilares fundamentales:

Aportaciones tripartitas

El SAR funciona mediante un sistema de contribuciones tripartitas: empleador, trabajador y gobierno aportan un porcentaje del salario de la persona trabajadora a la cuenta AFORE. Las empresas están obligadas por ley a contribuir de dos formas: 5% del Salario Base de Cotización (SBC) se va directo al fondo de vivienda del INFONAVIT y 2% más se deposita en la subcuenta de ahorro para el retiro.

Inversión y rendimientos

Estos fondos se invierten a largo plazo, generando rendimientos que, al final de la vida laboral, se traducen en un ahorro para la jubilación. Las SIEFORE son las sociedades de inversión mediante las cuales las AFORE invierten tus recursos bajo un régimen autorizado para generar rendimientos y hacer crecer tu ahorro a largo plazo.

Regulación y supervisión

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya labor fundamental es regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales, propiedad de los trabajadores.

Fuente: Pexels

Para qué sirve el SAR: beneficios y objetivos

El principal objetivo del SAR es que las personas trabajadoras dispongan de los recursos suficientes para vivir con dignidad durante su retiro. Sin embargo, sus beneficios van más allá de la pensión individual:

Propiedad personal : Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos, son heredables y nadie más puede disponer de ellos.

: Los recursos en tu son tuyos, son heredables y nadie más puede disponer de ellos. Rendimientos garantizados : Tu dinero se invierte a través de las SIEFORE para generar ganancias y preservar su valor adquisitivo en el tiempo.

: Tu dinero se invierte a través de las para generar ganancias y preservar su en el tiempo. Flexibilidad de ahorro : Puedes realizar ahorro adicional para fortalecer tu pensión o alcanzar metas personales mediante aportaciones voluntarias .

: Puedes realizar ahorro adicional para fortalecer tu pensión o alcanzar metas personales mediante . Seguridad regulada : El sistema opera bajo estrictas reglas de inversión y transparencia supervisadas por la CONSAR , garantizando la protección de tus recursos.

: El opera bajo estrictas reglas de y supervisadas por la , garantizando la protección de tus recursos. Impacto económico: El sistema promueve el ahorro de largo plazo, fomenta la estabilidad financiera del país y contribuye al desarrollo del mercado de capitales.

Evolución y reformas recientes del sistema

El sistema ha evolucionado de un esquema enfocado en las finanzas públicas hacia un modelo que pone al trabajador en el centro de las decisiones. Esta transformación busca garantizar mejores pensiones que aseguren bienestar financiero al momento del retiro.

Entre las transformaciones más relevantes destacan:

1992 (SAR 92) : Se establece el esquema inicial de ahorro complementario .

: Se establece el esquema inicial de . 1997 (Ley del Seguro Social) : Inicia el sistema de Cuentas Individuales para trabajadores del IMSS , administradas por las AFORE .

: Inicia el de para del , administradas por las . 2007 (Ley del ISSSTE) : Se incorporan los trabajadores del Estado al régimen de Cuentas Individuales .

: Se incorporan los al régimen de . 2008 : Se eliminan las comisiones sobre flujo, cobrando únicamente sobre el saldo acumulado .

: Se eliminan las comisiones sobre flujo, cobrando únicamente sobre el . 2019: Creación de los Fondos Generacionales (10 SIEFORE), donde los recursos permanecen en un mismo fondo según la fecha de nacimiento del trabajador para maximizar rendimientos.

Quiénes pueden beneficiarse del SAR

Actualmente, a todos los trabajadores que empiezan su vida laboral automáticamente se les apertura una Cuenta Individual y las aportaciones que se realicen son administradas por la AFORE que prefieran. El sistema incluye:

Trabajadores formales

Quienes cotizan al IMSS o ISSSTE reciben aportaciones automáticas de su patrón, el gobierno y su propio salario.

Trabajadores independientes

Los trabajadores independientes también pueden abrir una Cuenta Individual en cualquier AFORE y así prepararse para su retiro. Esta opción permite construir patrimonio sin depender de un empleador.

Menores de edad

Algunas administradoras ofrecen cuentas para niños, fomentando la cultura del ahorro desde temprana edad y aprovechando el poder del interés compuesto a largo plazo.

Fuente: Shutterstock

Comprender qué es el SAR resulta fundamental para tomar decisiones informadas sobre tu futuro financiero. Este sistema representa mucho más que un requisito legal: es la herramienta que te permitirá mantener tu calidad de vida cuando concluyas tu etapa laboral. La clave está en involucrarte activamente, monitorear tus aportaciones, considerar ahorro adicional voluntario y elegir la administradora que mejor se adapte a tus necesidades de rendimiento y servicio.