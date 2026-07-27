Créditos y descuentos frenan venta de autos seminuevos

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La venta promedio de automóviles seminuevos en México disminuyó 1.6% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, ante la creciente competencia, los descuentos y las opciones de financiamiento disponibles para vehículos nuevos.

El resultado representa un cambio de tendencia para el sector, luego de que en 2025 registró un crecimiento anual de 4.34%, de acuerdo con el SIM Index, elaborado por SimDataGroup en colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Fernando Medina, director global de Data Analytics de SimDataGroup, explicó que la mayor disponibilidad de créditos para unidades nuevas estaría influyendo en la desaceleración del mercado de seminuevos.

Las promociones, los bonos y los financiamientos con plazos de hasta cinco o seis años provocaron que algunos compradores consideraran más conveniente adquirir un automóvil nuevo que uno usado de reciente modelo.

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Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, señaló que el mercado de vehículos nuevos atraviesa una etapa de intensa competencia, con precios contenidos y, en términos reales, inferiores a los registrados el año pasado.

Seminuevos mantienen demanda estable

Pese a la caída semestral, la venta promedio de autos usados por concesionario se mantiene entre 13 y 16 unidades mensuales, rango observado durante los últimos tres años.

El perfil de las unidades disponibles también continúa favoreciendo al sector. El 64.24% de los seminuevos vendidos tiene una antigüedad máxima de tres años: los modelos de tres años representan el 28.08% y los de dos años, el 23.86%.

Además, el 68.9% de los vehículos comercializados cuenta con menos de 50 mil kilómetros recorridos, mientras que el 44% no supera los 30 mil kilómetros.

En cuanto a la rotación, el 76% de los automóviles seminuevos ofrecidos en agencias se vende en menos de 90 días. El 49.28% del inventario procede de intercambios o unidades tomadas a cuenta por las propias concesionarias.

Durante el segundo trimestre, el comportamiento fue irregular. En abril las ventas crecieron 3.19% a tasa anual y en mayo avanzaron 0.29%; sin embargo, en junio volvieron a disminuir 2.56%.