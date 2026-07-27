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Ningunea CEA al Interapas

El organismo no fue invitado a la instalación del CTCA

Por Rolando Morales

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Ningunea CEA al Interapas
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      El encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, aseguró que el organismo operador no fue informado sobre la reciente integración del Consejo Técnico Consultivo del Agua (CTCA), instalado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), y reconoció que conoció su existencia a través de la información difundida públicamente.

      Desconocimiento de Arturo Jaimes Núñez sobre el CTCA

      Cuestionado sobre este nuevo órgano, Jaimes Núñez admitió que no tenía conocimiento de su conformación ni de los objetivos específicos que perseguirá. "Soy sincero, no tenía conocimiento de la integración de ese consejo. No tengo claro cuál es el objetivo. Yo creo que nos iremos enterando por los medios", declaró.

      Las declaraciones surgen luego de que el pasado 14 de julio la CEA instaló y tomó protesta a las y los integrantes del CTCA, un órgano integrado por representantes de dependencias estatales, instituciones académicas, organismos empresariales y asociaciones vinculadas al sector hídrico. De acuerdo con la dependencia, el consejo tiene la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones sustentadas en evidencia científica para fortalecer la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua en San Luis Potosí.

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      Sesiones abiertas y temas en la Junta de Gobierno del Interapas

      Jaimes Núñez señaló que las sesiones de la Junta de Gobierno del Interapas son abiertas al público y que en ellas se discuten los temas relacionados con la operación del organismo.

      Entre los asuntos que actualmente se revisan, mencionó los cambios administrativos y financieros que se han implementado con la intención de mejorar su funcionamiento.

      Respecto a la ausencia del titular de la CEA y de los alcaldes de Soledad y Cerro de San Pedro en sesiones recientes de la Junta de Gobierno del Interapas, Jaimes Núñez evitó emitir juicios.

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