Intervendrían prolongación Adolfo López Mateos

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí analizará la posibilidad de intervenir la prolongación Adolfo López Mateos, en la zona norte de la capital, luego de que habitantes se manifestaran para exigir obras de pavimentación y rehabilitación del drenaje, informó Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas municipal.

El funcionario señaló que esta vialidad fue intervenida anteriormente por el Gobierno del Estado, por lo que consideró que cualquier nueva obra municipal correspondería a una segunda etapa. Aseguró que no existe actualmente un proyecto específico del Ayuntamiento para esa avenida, aunque dijo que revisarán la petición de los vecinos.

Chávez Garza indicó que la solicitud podría incorporarse a las intervenciones contempladas en el programa Vialidades Potosinas, mediante el cual se ejecutarán más de 14 obras que actualmente se encuentran en proceso de licitación. Añadió que la prolongación Adolfo López Mateos es una vía importante para la movilidad de los habitantes de la zona del Saucito.

En cuanto al camino a Peñasco, aclaró que su conservación corresponde a la Junta Estatal de Caminos y al Gobierno del Estado, mientras que el municipio únicamente tiene facultades para realizar trabajos de mantenimiento. No obstante, señaló que el deterioro de la vialidad, la presencia de baches y algunos tramos que requieren intervenciones más profundas motivaron al Ayuntamiento a destinar recursos para su reparación. El director de Obras Públicas sostuvo que los trabajos municipales en Peñasco se limitarán a labores de mantenimiento, pese a que la responsabilidad sobre esa carretera recae en las autoridades estatales.

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