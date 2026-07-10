Capacitan a personal contra incendios

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil capacitó a las brigadas de Comunicación y combate contra incendios de las empresas Texmex y EnvaGreenPack, ubicadas en la Zona Industrial de Matehuala.

Este tipo de capacitaciones tiene como finalidad que los empleados de las empresas sepan cómo actuar ante una emergencia, como un incendio, de esta manera puedan responder de manera adecuada mientras arriban las corporaciones de emergencia para brindar apoyo y controlar la situación.

Durante la capacitación se reforzaron los conocimientos y procedimientos para ofrecer una respuesta oportuna y organizada ante situaciones de emergencia, fortaleciendo las habilidades de los brigadistas en materia de comunicación interna, coordinación de acciones y técnicas básicas para el control y combate inicial de incendios.

Asimismo, el personal participante recibió recomendaciones sobre el uso correcto de extintores, la identificación de riesgos dentro de las áreas de trabajo, las rutas de evacuación y los protocolos que deben seguirse para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de las instalaciones.

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Los instructores destacaron la importancia de mantener actualizadas y capacitadas a las brigadas internas de cada empresa, ya que los primeros minutos durante una emergencia son fundamentales para evitar que una situación menor se convierta en un incidente de mayores proporciones.