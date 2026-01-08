logo pulso
BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

SLP

Inviable el aumento del transporte público

Afectaría en primer lugar a los obreros, grupo fuerte que integra la CROM: Lara

Por Martín Rodríguez

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Inviable el aumento del transporte público

Aumentar la tarifa del transporte urbano al nivel que proponen los permisionarios no es viable y además, pudiera desencadenar en una espiral inflacionaria muchísimo mayor que el aumento de insumos tales como los productos de la canasta básica, advirtió el presidente local de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) César Arturo Lara Rocha.

Explicó que un eventual incremento las tarifas de transporte urbano en el monto sugerido por los permisionarios, afectaría en primer lugar precisamente a los obreros, el grupo fuerte que integra la central obrera que él representa, porque si bien en la mayoría de las empresas cuentan con transporte de personal, lo cierto es que el transporte público es uno de los gastos principales de la 

vida familiar. 

Recordó que por ejemplo, el transporte público es de uso universal de los estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta profesional, y tienen la necesidad de pagar el servicio y que se cuente con el dinero suficiente para costear la movilización a los centros escolares o de regreso. 

Precisó que tienen uno problema grande cuando pretenden aumentar la tarifa, porque hay familias enteras que en ocasiones no tienen recursos ni para costear la movilidad de manera ordinaria, y mucho menos si se les sacrifica con una cantidad de dinero mucho mayor.

Dijo que es muy importante que los permisionarios reconsideren su postura, porque las personas que más enfrentarían una dificultad son precisamente los obreros, quienes hacen esfuerzos por sostener a sus familias y por ello necesitan de la solidaridad de quienes prestan los servicios básicos como el transporte público.

