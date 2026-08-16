Invitan al programa ARCO de fortalecimiento empresarial
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La Comisión de Desarrollo Económico del Concejo Municipal de Villa de Pozos, convocó a negocios en general a participar en el Programa ARCO de Fortalecimiento Empresarial y en sus talleres de propuesta de valor y servicio local, atención al cliente, hospitalidad y manejo de quejas, y reputación y ventas a través de plataformas digitales.
Este programa, de índole municipal, busca fortalecer la atención, resultados y competitividad de los negocios mediante un proceso de capacitación práctica. El registro estará abierto hasta el próximo miércoles 2 de septiembre y se debe hacer de forma presencial acudiendo a la Sala de Regidores o a las oficinas de la Sindicatura de la presidencia municipal de Villa de Pozos, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Los talleres serán sin costo gracias a la colaboración de la iniciativa privada con el gobierno municipal. Las sesiones serán de dos horas para cada taller y se entregará constancia de participación a quienes acrediten el 90 por ciento de las jornadas de capacitación.
Si bien el Programa ARCO hace énfasis en negocios relacionados con el sector turístico y de servicio directo al cliente, está abierto a cualquier tipo de comercio cuyos propietarios o administradores estén interesados en participar.
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