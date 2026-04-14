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Irrumpieron hampones en 3 escuelas

Daños en puertas y pintas en paredes fueron las consecuencias de los robos en escuelas.

Por Rubén Pacheco

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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Irrumpieron hampones en 3 escuelas

Durante la temporada de vacaciones de Semana Santa, se reportaron tres irrupciones en escuelas de educación básica, sin embargo, los delincuentes no se llevaron ningún objeto de valor, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Daños materiales y resguardo de equipo tecnológico

Destacó que los hechos suscitados en dos planteles del área metropolitana y otro en la Zona Media no resultaron favorables para los delincuentes, porque los padres de familia resguardaron computadoras, tabletas y otro equipo tecnológico, acorde a los protocolos de cuidado del patrimonio escolar.

Pese a ello, el funcionario estatal refirió que los delincuentes dejaron daños en puertas y ventanas, así como pintas en una pared.

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Protocolo y asistencia escolar tras los robos

"Como lo hemos estado diciendo y pidiendo dentro de los protocolos de cuidado del patrimonio de las escuelas: que lo que es de valor, lo resguarden los padres de familia o los maestros", comentó el funcionario.

Complementó que la asistencia a las escuelas fue de 95%, porcentaje normal si se considera que, en el regreso de un período vacacional no se registra un 100 por ciento de asistencia, en gran medida por eventualidades de salud.

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