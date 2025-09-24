J. Carlos Valladares se entrevista con embajador alemán

El futuro se construye hoy, y en ese espíritu, el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, presidente del Grupo de Amistad México–Alemania en la Cámara de Diputados, ha encendido un nuevo motor de cooperación bilateral.

Su reciente y estratégica reunión con el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, marca el inicio de una etapa audaz y transformadora en la relación entre ambas naciones.

Durante el significativo encuentro, se destacó que México y Alemania comparten una agenda común en áreas prioritarias como energía sustentable, innovación tecnológica, automotriz, formación dual y la transición hacia economías verdes.

Esta cooperación se posiciona como un eje estratégico prioritario que impulsará la política exterior mexicana hacia horizontes sin precedentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Valladares destacó que esta alianza con Alemania generará un impacto positivo y multiplicador en todo el país, consolidando a México como el epicentro de una transformación regional.

Los frutos esperados de esta colaboración incluyen: elevación estratégica: consolidar a México como un socio estratégico y de plena confianza para Alemania en América Latina, aprovechando la histórica oportunidad del nearshoring para integrar al país en cadenas de suministro globales de alto valor.

Ola de Inversión y Talento: abrir nuevas y significativas oportunidades de inversión alemana en sectores de punta como la alta tecnología, las energías renovables e la industria 4.0, generando miles de empleos calificados y un boom de talento en diversas regiones de México.

Fusión Educativa y Científica: impulsar una potente cooperación educativa y científica, con programas de doble titulación y movilidad académica que conecten a las universidades mexicanas y alemanas, forjando a los líderes del mañana.

Energía para el Futuro: fortalecer la transición energética y la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con proyectos respaldados por gigantes como la GIZ y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).