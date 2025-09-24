VAN DER BEEK REAPARECE EN PÚBLICO

El actor James Van Der Beek reapareció tras revelar hace casi un año que enfrentaba el cáncer colorrectal etapa 3, el protagonista de “Dawson’s Creek” se ausentó de la reunión de integrantes de la famosa serie de 90, sin embargo, hizo una aparición sorpresa a través de un video en el que habló de cómo se encuentra de salud.

En noviembre de 2024 dijo a la revista “People”:

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

En aquel momento se dijo con ánimo para seguir la lucha médica, pues aseguró que tenía varios motivos para luchar y sanar.

James Van Der Beek está casado con Kimberly Van Der Beek desde agosto de 2010. Juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El actor apareció a través de un video pregrabado que se proyectó en el escenario del Teatro Richard Rodgers de Nueva York, ahí agradeció a los fans por comprar entradas y presentó a Lin-Manuel Miranda como su suplente.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar”, dijo Van Der Beek.