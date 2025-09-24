logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

VAN DER BEEK REAPARECE EN PÚBLICO

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
VAN DER BEEK REAPARECE EN PÚBLICO

El actor James Van Der Beek reapareció tras revelar hace casi un año que enfrentaba el cáncer colorrectal etapa 3, el protagonista de “Dawson’s Creek” se ausentó de la reunión de integrantes de la famosa serie de 90, sin embargo, hizo una aparición sorpresa a través de un video en el que habló de cómo se encuentra de salud.

En noviembre de 2024 dijo a la revista “People”:

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

En aquel momento se dijo con ánimo para seguir la lucha médica, pues aseguró que tenía varios motivos para luchar y sanar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

James Van Der Beek está casado con Kimberly Van Der Beek desde agosto de 2010. Juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El actor apareció a través de un video pregrabado que se proyectó en el escenario del Teatro Richard Rodgers de Nueva York, ahí agradeció a los fans por comprar entradas y presentó a Lin-Manuel Miranda como su suplente.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar”, dijo Van Der Beek.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN
EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

SLP

El Universal

CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS
CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

SLP

El Universal

SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE
SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

SLP

El Universal

ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS
ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS

ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS

SLP

Redacción

LA CANTAUTORA LLEVA VEINTE AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS, UNA LARGA TRAYECTORIA QUE HA PERMITIDO A INVESTIGADORES ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DE SU LENGUAJE Y DE SU ACENTO