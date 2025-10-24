J.M. Navarro lleva progreso a 3 colonias

Soledad de Graciano Sánchez sigue progresando y asegurando un mayor prosperidad para las nuevas generaciones, y presente digno para las familias, afirmó el alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, al encabezar, esta semana, dos arranques y una inauguración de nueva infraestructura urbana en distintas colonias; cada comunidad mostró un agradecimiento directo y emotivo al edil, por cumplir su palabra y dirigir el desarrollo social del municipio.

El martes, Navarro Muñiz acudió a la colonia San Felipe para dar comienzo a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, de la calle San Martín. Este proyecto representa la inversión de más de 3 millones de pesos e incluye la sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, así como tomas y descargas. Las familias reconocieron el trabajo imparable del alcalde en esta colonia, al avanzar simultáneamente la rehabilitación de la calle Santa Catarina.

El miércoles, el presidente municipal estuvo con las familias de la calle Privadas de Ocampo en la colonia Cruz de Rivera, en un ambiente de fiesta y alegría, al ser inaugurada la pavimentación con concreto hidráulico y seguros integrales, con una inversión de más de 1.6 millones de pesos.

En esta calle, sus habitantes aplaudieron la rapidez de la obra y los múltiples beneficios que traerá, pues dejó de ser una calle de lodo y tierra, para convertirse en una vialidad digna y transformada.

El mismo miércoles por la tarde, Navarro Muñiz acudió a la colonia Valle de Bellavista, para dar el banderazo de arranque de un nuevo Parque Urbano en el municipio, que contará con áreas modernas para el disfrute de todas las familias.

Esta nueva área recreativa contempla una inversión de un millón 390 mil pesos en beneficio de miles de habitantes de la zona. Destaca que incluirá trotapista, rehabilitación del salón de usos múltiples, juegos infantiles, zonas de descanso, área para mascotas y colocación de enrejado perimetral.

Juan Manuel Navarro llevó el mensaje de cercanía a todas las familias, y de un gobierno que escucha, atiende y resuelve sin importar la solicitud o el lugar, sino con el único propósito de generar mayor bienestar de las familias soledenses.

Afirmó que la confianza de la gente en su gobierno llevará a su administración a seguir cambiando el rostro urbano y recreativo del municipio, logrando ser el mejor lugar para vivir.