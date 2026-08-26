Tienen nuevo dirigente los jóvenes de Canaco
Encabezará el organismo empresarial durante el periodo 2026-2027
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La juventud empresarial eligió al doctor José Miguel Cerda Gouyonnet como el presidente de Jóvenes Canaco para el periodo 2026-2027.
Cerda Gouyonnet es médico de profesión y no es el único miembro de la familia que comparte la misma actividad.
En su toma de posesión, que fue acompañada por el presidente del organismo empresarial Mauricio Mahbub Tamez, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, Cerda Gouyonnet advirtió que ningún negocio que trabaje de manera aislada sobrevivirá a los embates de los que le rodea.
Advirtió que una idea nueva requiere de finanzas, tecnología, clientes e instituciones que por sí solas formen un ecosistema, porque de lo contrario esos negocios están condenados a no sobrevivir o a estancarse.
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Dijo que pretende instaurar una mirada integral, interdisciplinaria y colaborativa, como forma de abrir espacio a la apertura y supervivencia de negocios.
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