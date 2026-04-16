Jubilados de CFE protestan por recorte en sus pensiones

Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sumaron a las protestas que este miércoles iniciaron a nivel nacional, para exigir que se dé marcha atrás a la reforma al artículo 127 constitucional, que les elimina el pago total de las pensiones.

Protesta de jubilados en San Luis Potosí

Aquí en San Luis, se juntaron jubilados que pertenecieron a las secciones 108 del área de Distribución, 120 del área de Comercialización y 164 de la Planta Termoeléctrica de Villa de Reyes, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).

Movilizaciones y cronología de protestas

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Los trabajadores que protestaron en San Luis Potosí se apostaron frente al área de la Superintendencia de Comercialización, como parte de las movilizaciones que para representar a un aproximado de 50 mil personas, y que concluyen este viernes con una protesta que comienza durante la mañana en las oficinas centrales del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.