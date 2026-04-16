Jubilados de CFE protestan por recorte en sus pensiones
La protesta nacional concluirá este viernes en oficinas centrales de la CFE en CDMX.
Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sumaron a las protestas que este miércoles iniciaron a nivel nacional, para exigir que se dé marcha atrás a la reforma al artículo 127 constitucional, que les elimina el pago total de las pensiones.
Protesta de jubilados en San Luis Potosí
Aquí en San Luis, se juntaron jubilados que pertenecieron a las secciones 108 del área de Distribución, 120 del área de Comercialización y 164 de la Planta Termoeléctrica de Villa de Reyes, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).
Movilizaciones y cronología de protestas
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Los trabajadores que protestaron en San Luis Potosí se apostaron frente al área de la Superintendencia de Comercialización, como parte de las movilizaciones que para representar a un aproximado de 50 mil personas, y que concluyen este viernes con una protesta que comienza durante la mañana en las oficinas centrales del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
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