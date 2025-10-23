logo pulso
Jucopo aplaude la detención de presunto violador

Por Leonel Mora

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Jucopo aplaude la detención de presunto violador

Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, aplaudió la detención de uno de los implicados en la presunta violación de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y negó que existan intromisiones políticas del gobierno estatal en el tema, a través de “infiltrados”.

En entrevista, declaró: “Primero, decirles que se trata de un caso que mueve las fibras más sensibles de la sociedad potosina. Por otro lado, reconozco la pronta actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para detener a uno de los presuntos responsables, cuya declaración ayudará a la detención de los demás implicados. Empezamos a ver que se genera justicia en un hecho tan denostable”.

Sobre el cese de algunos funcionarios universitarios, el legislador consideró necesario separar el hecho delictivo, de la actuación de los directivos. Criticó que “en cualquier otro lugar donde se comete un delito y las autoridades encargadas de administrar ese lugar no detienen a las personas que cometieron el delito, se dice que hay un problema de encubrimiento. Ahí existe una responsabilidad directa de los funcionarios. Esa es la parte que hay que revisar y conocer una vez que avancen las investigaciones”.

En su opinión, la separación de funcionarios de la UASLP “es ilógica; no tiene sentido, y quiero aclarar que somos respetuosos de la autonomía de la Universidad, pero si empiezan a esgrimir que se respete la autonomía para obtener impunidad, me parece que eso no 

debe suceder.

“Lo que sí debe suceder es responsabilizar, desde el punto de vista penal, a quienes hayan cometido el delito ya tipificado por la Fiscalía y a quienes hayan incurrido en omisión o encubrimiento”, sentenció el entrevistado.

Respecto a las protestas estudiantiles del pasado martes, Serrano Cortés dijo que “se deben valorar y respetar; se trata de jóvenes con un alto grado de conciencia, lo cual les permite manifestar sus ideas y hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes”.

De las versiones que apuntan a que gobierno estatal busca intervenir políticamente en la UASLP a través de infiltrados.

 Héctor Serrano consideró que las afirmaciones en ese sentido son “pataditas de ahogado de quienes buscan ocultar la realidad, desviar la atención y minimizar el hecho delictivo sucedido en la Facultad de Derecho”.

