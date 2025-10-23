logo pulso
Realizan peregrinación por las Misiones

La procesión diocesana recorrió calles de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan peregrinación por las Misiones

Matehuala.- Con motivo de que octubre también es el mes de las misiones, dentro de la iglesia católica se llevó a cabo la peregrinación diocesana, la cual hizo un recorrido por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde hubo una misa de acción de gracias.

Con gran éxito se llevó a cabo la magna procesión diocesana por las misiones, en la que participaron desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, de todas las parroquias que quisieron participar y unirse a pedir por las misiones, pues hay muchos jóvenes y presbíteros que se encuentran misionando en lugares muy retirados de las poblaciones, lugares desconocidos donde solo acuden para dar a conocer la palabra de Dios.

En esta peregrinación estuvieron grupos católicos de varias parroquias, quienes traían playeras de diferentes colores para diferenciarse, así mismo cantaron y rezaron mientras peregrinaban algunos de los participantes llevaban carteles para dar a conocer el porqué de esta procesión, donde el objetivo de este tipo de actividades es invitar a la población que se unan a las misiones de la iglesia católica y ayudar a las personas que se encuentran lejos. 

La procesión termino en la Catedral de Matehuala, donde se ofició una misa de acción de gracias, y de manera muy especial se hizo una oración por todos los misioneros para que Dios los proteja de todo mal, ya que lamentablemente en México la inseguridad está muy fuerte, ya no respeta ni a la gente que está haciendo servicios para la iglesia católica. 

