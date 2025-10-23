logo pulso
Denunciará el DIF a familia de Praderas del Río

Por privación ilegal de mujer con discapacidad

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento y el DIF municipal denunciarán penalmente a familia de una joven con una discapacidad a la que dejan encerrada en la misma casa en donde fueron encontrados animales maltratados este martes 21 de octubre.

Después de que autoridades municipales de Ecología acudieron a una casa de la calle Otawa, en Praderas del Río, en donde el cuerpo de un perro contaminaba el ambiente y había otros canes y gatos maltratados en cautiverio, los visitantes se percataron de que una mujer estaba encerrada y privada de su libertad en el mismo domicilio.

Por eso, el Gobierno municipal y el DIF, en conjunto formularían este miércoles una denuncia por privación ilegal de la libertad contra las personas que la mantienen en ese estado.

Dentro de las primeras indagatorias de los funcionarios, se percataron de que la mujer de 29 años de edad, padece una condición de salud que le impide su independencia social, pero encerrarla bajo llave puede ser causal de un delito y por eso la querella, además de que el DIF buscaría mecanismos legales para darle una condición digna a la joven mujer.

