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Con el argumento de que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) establece un procedimiento para presentar su informe anual, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso retiró la comparecencia de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, ello a pesar de que los artículos invocados no señalan que el mecanismo sustituya la posibilidad de que rinda cuentas ante los legisladores.

Ley de la CEDH y mecanismos de participación ciudadana

El artículo 9 de la Ley de la CEDH establece tres mecanismos de participación ciudadana: contar con un Consejo ciudadano; invitar a organizaciones civiles y sociales a participar en diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en el estado y convocar a autoridades tradicionales, organizaciones y movimientos locales a sus informes. Dispone que estos informes se realicen cada año en un municipio diferentes.

La fracción IX del Artículo 33 establece que la Presidencia de la Comisión debe presentar anualmente, ante los tres poderes del Estado, los organismos autónomos y la sociedad, un informe sobre las actividades del organismo.

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Decisión de la Jucopo y contexto político

Estas disposiciones fueron citadas por la Jucopo, encabezada por el diputado de Morena Roberto García en el Acuerdo 238 para justificar el retiro de la comparecencia, aunque ninguna establece expresamente que el informe anual sea el único mecanismo para que responda ante el Legislativo.

La decisión también se produjo a pesar de que hasta ayer, al mediodía, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso consultados todavía tenían conocimiento de que la comparecencia de Argüelles Moreno estaba contemplada en el orden del día.

La funcionaria estaba citada para hoy, pero las y los coordinadores de las bancadas aprobaron retirar el ejercicio mediante seis votos de sus integrantes; el único voto en contra fue el de Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano.

El Congreso debe revisar la solicitud de juicio político presentada contra Argüelles Moreno por la abogada Natalia Castillo Vera, representante del colectivo Voces, el 17 de noviembre.