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Justifica Seduvop en comparecencia atrasos de obras

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Justifica Seduvop en comparecencia atrasos de obras
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      Los retrasos en la ampliación del río Santiago, el viaducto de Villa Magna, que arrancaría hasta enero de 2027 y preguntas sin respuesta concreta sobre la ampliación del alumbrado público, marcaron la comparecencia de Luis Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), ante el Congreso del Estado. La sesión incluyó una presentación en video de 20 minutos y una ronda de preguntas que duró menos de una hora.

      Sobre la ampliación en el río Santiago, Grimaldo Limón reconoció que algunos amparos han frenado las labores. Aseguró que ya se construyó el canal central y comenzó la pavimentación del primer kilómetro, pero no precisó cuándo concluirá la obra. Como parte de las medidas de reforestación, reportó más de 200 árboles plantados en Soledad de Graciano Sánchez, con una meta de 600.

      Otro proyecto con fecha pendiente es el viaducto de Villa Magna, cuya construcción comenzaría tentativamente hasta el próximo año. El secretario explicó que aún realizan trámites para reubicar líneas de alta tensión y que la obra tendrá más de dos kilómetros de longitud.

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