La CEGAIP sigue siendo independiente
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El traslado de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a un espacio de la Contraloría General del Estado responde a la falta de recursos para mantener el pago de arrendamientos y no implica, por ahora, que el organismo haya dejado de operar de manera autónoma, aclaró el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso.
Explicó que durante los últimos años el presupuesto asignado a la CEGAIP se ha mantenido prácticamente sin incrementos, pese al aumento de costos derivado de la inflación, situación que complicó el pago tanto de las oficinas como del inmueble utilizado para resguardar el archivo. Ante ello, desde hace más de un año se comenzaron a buscar alternativas para contar con un espacio sin generar mayores gastos, incluso ante otras instituciones, hasta que el Gobierno del Estado ofreció un área dentro de la Contraloría.
Navarro Alviso señaló que al asumir la presidencia del organismo también encontró un adeudo por concepto de arrendamiento, además de observaciones relacionadas con el ejercicio presupuestal, debido a que recursos contemplados para el pago de rentas habían sido utilizados en otros capítulos, entre ellos el correspondiente al pago de nómina. Precisó que estas situaciones fueron señaladas durante el proceso de entrega-recepción y ante la Contraloría, aunque aclaró que los movimientos presupuestales fueron determinados por los propios plenos y se encontraban dentro de las facultades legales.
Respecto al proceso de transformación del sistema de transparencia, indicó que todavía no están emitidas las normas que definirán el funcionamiento del nuevo órgano, por lo que la CEGAIP continúa siendo un organismo autónomo y mantiene sus facultades de decisión y manejo presupuestal. Añadió que, conforme a la reforma constitucional, posteriormente se contempla una desconcentración vinculada con la Contraloría, pero será necesario esperar a que el Congreso del Estado apruebe las disposiciones legales y transitorios correspondientes.
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El comisionado presidente precisó que la CEGAIP no pagará un nuevo arrendamiento por el espacio que ocupa actualmente dentro de la Contraloría, ya que se estableció que será facilitado de manera gratuita, bajo un esquema similar al comodato.
El organismo únicamente cubrirá los servicios que correspondan, mientras se define el futuro esquema institucional derivado de la reforma al sistema estatal de transparencia.
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