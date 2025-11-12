La economía de México es resiliente, asegura el IPAC

Si la industria superó la pandemia biológica de 2020, es seguro que también va a superar la pandemia política de 2025, porque finalmente la mexicana, es una economía resiliente, hay una ubicación geográfica privilegiada al estar cerca del país mayor comprador del mundo, lo seguirá siendo a pesar de que hay algunos topes y además, con toda seguridad habrá aranceles mucho menores que para el resto del mundo, aseguró el presidente local de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinoza.

Agregó que estamos obligados a seguir trabajando en el bloque comercial de América del Norte, porque con independencia de los aranceles, con toda seguridad serán mucho menores que en el caso del resto de los países y aunque el escenario es optimista, las condiciones macroeconómicas tardarán en llegar.

Agregó que precisamente en ese escenario de incertidumbre, se da la baja en las exportaciones de todo tipo de industria y en una mecánica resiliente, la economía mexicana tendrá que soportar las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, porque finalmente esa es su forma de actuar y así lo seguirá haciendo.

“Eso se tiene que entender y además es importante aprender a manejarlo, pero el problema es que para realizar más inversiones y generar otras fuentes de empleo, los empresarios necesitan reglas claras y si no existen, entonces hay muchas inversiones detenidas”.

Añadió que en este periodo de incertidumbre, lo que sí queda muy claro es que hay que aguantar, ser resilientes y superar las adversidades como ya ha sucedido en crisis anteriores y en la pandemia.

Ya le tocó la recesión de 1995, y si la pandemia ya fue sorteada, entonces con toda seguridad, la economía saldrá bien librada.