La industria aeroespacial busca alianzas
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La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial inició contactos con San Luis Potosí para convocar al Clúster Automotriz o a empresas manufactureras y de la transformación a sumarse a las redes de proveeduría, suministro y procuración de cercanía de productos con sus compradores.
Representantes del organismo empresarial se presentaron este miércoles en San Luis Potosí para entrevistarse con el secretario estatal de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, para plantear las condiciones del organismo empresarial y formalizar la invitación a los empresarios potosinos.
La invitación de la Industria aeroespacial representaría un área distinta de oportunidad para la reorganización de la industria y la diversificación de la oferta de productos y posibilidades de negocios.
Los representantes empresariales dialogaron también con integrantes de los clústers Automotriz, Industrial y Logístico, para plantear la posibilidad de concretar alianzas de empresarios, con el fin de reforzar la relación de negocios.
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Invitaron a los proveedores potosinos a sumarse a una nueva forma de organización, que les permita trabajar en conjunto para generar productos del sector automotriz o aeroespacial, según las posibilidades de cada empresa.
Los empresarios aeroespaciales pidieron a los empresarios potosinos que conozcan los productos que su sector genera, de manera que modifiquen sus expectativas y las ajusten al auge de la industria aeroespacial en nuestro país, como parte de las posibilidades de que San Luis Potosí se fortalezca en materia de producción de aeropartes.
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