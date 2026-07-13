La ocupación hotelera alcanzó un 60.4 %

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La Dirección de Turismo de Villa de Pozos informó que, durante junio, la ocupación hotelera alcanzó el 60.4 por ciento superando la cifra de mayo que fue del 57 por ciento. La derrama económica generada fue de 11.7 millones de pesos, número ligeramente superior a la del mes anterior, cuando se alcanzaron los 11.6 millones.

Cabe señalar que el seguimiento y análisis de las cifras de ocupación hotelera y derrama económica iniciaron recientemente en este municipio, práctica que permitirá ajustar y diseñar políticas y planes y programas para incrementar el potencial turístico de esta demarcación.

En cuanto al número de visitantes, la dependencia a cargo de Aurora Zamora Vázquez informó que en junio se recibieron 7 mil 318 turistas en general contra 6 mil 520 de mayo, es decir, un incremento de 12.23 por ciento.

En junio, visitaron Villa de Pozos 6 mil 835 turistas nacionales y 483 extranjeros. En mayo, estas cifras fueron de 6 mil 142 nacionales y 378 extranjeros.

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Turismo espera que en julio, las cifras de visitantes y de derrama económica muestren un impacto todavía más positivo debido a las campañas realizadas en torno al disfrute del Mundial de Futbol 2026 en los restaurantes de esta localidad.