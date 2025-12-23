La Pila, con 82.9% de sobrecupo

Hasta el mes de noviembre del presente año, el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, conocido como La Pila, presentaba una sobrepoblación de 82.9% por encima de su capacidad, con 1 mil 532 internos más de los que puede recibir, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal.

Según los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional con fecha de corte hasta noviembre, a nivel general en San Luis Potosí, el sistema penitenciario cerró este periodo, con una sobrepoblación del 40.28% al contabilizar el total de los Centros de Reinserción Social (CRS) de la entidad potosina.

La entidad cuenta con capacidad de 3 mil 230 personas distribuidas en los cinco centros estatales, para el cierre de noviembre se registraron un total de 4 mil 531 personas privadas de su libertad (PPL) en estos centros, lo que representa un excedente de 1 mil 301 personas de forma absoluta.

Cabe resaltar que el penal de La Pila representa un foco rojo, pues tan solo cuenta con la capacidad para albergar a 1 mil 847 personas, por lo que para el penúltimo mes del 2025 se registró una población total de 3 mil 379 personas, lo que equivale a una sobrepoblación absoluta de 1 mil 532 personas y representa un sobrecupo del 82.9% por encina de su capacidad total.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe resaltar que esta sobrepoblación implica un incremento de 59.3% más que en el mismo mes del año pasado, cuando La Pila registró una sobrepoblación de 23.55% más por encima de su capacidad total, es decir, 435 internos.

A diferencia de este centro, los otros cuatro CRS del interior del estado presentan una ocupación por debajo de su capacidad operativa, Rioverde cerró con 11.69% menos que su limite poblacional, Tancanhuitz por debajo de 51.23%, Tamazunchale con un 25.3% menos y Ciudad Valles con un 9%.