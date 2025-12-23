La Pila, con 82.9% de sobrecupo
Se trata del único penal de la entidad con este grave problema, señala la SSPC
Hasta el mes de noviembre del presente año, el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, conocido como La Pila, presentaba una sobrepoblación de 82.9% por encima de su capacidad, con 1 mil 532 internos más de los que puede recibir, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal.
Según los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional con fecha de corte hasta noviembre, a nivel general en San Luis Potosí, el sistema penitenciario cerró este periodo, con una sobrepoblación del 40.28% al contabilizar el total de los Centros de Reinserción Social (CRS) de la entidad potosina.
La entidad cuenta con capacidad de 3 mil 230 personas distribuidas en los cinco centros estatales, para el cierre de noviembre se registraron un total de 4 mil 531 personas privadas de su libertad (PPL) en estos centros, lo que representa un excedente de 1 mil 301 personas de forma absoluta.
Cabe resaltar que el penal de La Pila representa un foco rojo, pues tan solo cuenta con la capacidad para albergar a 1 mil 847 personas, por lo que para el penúltimo mes del 2025 se registró una población total de 3 mil 379 personas, lo que equivale a una sobrepoblación absoluta de 1 mil 532 personas y representa un sobrecupo del 82.9% por encina de su capacidad total.
Cabe resaltar que esta sobrepoblación implica un incremento de 59.3% más que en el mismo mes del año pasado, cuando La Pila registró una sobrepoblación de 23.55% más por encima de su capacidad total, es decir, 435 internos.
A diferencia de este centro, los otros cuatro CRS del interior del estado presentan una ocupación por debajo de su capacidad operativa, Rioverde cerró con 11.69% menos que su limite poblacional, Tancanhuitz por debajo de 51.23%, Tamazunchale con un 25.3% menos y Ciudad Valles con un 9%.
